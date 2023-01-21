10827أسطوانة غاز منزلية وزغت بحماة اليوم

بيَّنَ مصدر في فرع محروقات حماة أن نحو 8875 أسطوانة أنتجت في قسم الغاز بالفرع، ووزعت عبر المعتمدين المرخصين أصولاً للمواطنين في مدن حماة وسلمية وصوران ومحردة وسلحب، وفي قرى وبلدات مسعود وقلعة المضيق وتومين ومرداش والغاوي والمباركات ونهر البارد وعين الكروم وجورين وجرجيسة وحربنفسه وزورتقسيس وبراق وبيرين وخطاب.

كما أنتجت 1952 أسطوانة في وحدة التعبئة بمصياف ووزعت للمواطنين في مصياف وسلحب والصفصافية وتل سكين القعادة ونيصاف وبيت الكاسوح والبياضية.

وأوضح المصدر أنه طُلِبَ من المرخصين بمختلف المناطق، المبادرة لتسليم الأسطوانات الفارغة لقسم الغاز في حماة، عن طريق ناقلي الغاز المرتبطين بهم، وذلك تميهداً لتسلميهم مخصصاتهم في حينها.

ولفت إلى أن استجابة المواطنين ومبادرتهم لتسليم الأسطوانات الفارغة مسبقاً للمعتمدين، من شأنه تقليل مدة الرسالة، وأن ذلك يتوقف على التعاون بين الجميع.

وأشار إلى أن كل تأخير باستلام أسطوانة الغاز يتحمله الموزع حالياً، ويمكن للمواطنين تغيير ارتباطهم بالموزع المتلكئ في اليوم الأخير من كل شهر.

الوطن أون لاين