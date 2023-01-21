مقتل أحد أخطر المسلحين في عملية أمنية بريف درعا

نفّذت القوى الأمنية عملية أسفرت عن مقتل متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي واثنين من مرافقيه في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي

وقال مصدر أمني: “العملية أدت إلى مقتل المتزعم الإرهابي محمد علي الشاغوري الملقب (أبو عمر الشاغوري) وهو من القيادات المتبقية لتنظيم داعش في ريف درعا الغربي والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات التي كانت تجري فيه”.



وأضاف المصدر، أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل مرافقي الإرهابي الشاغوري وهما أحمد خالد المصري ومحسن زيتاوي بعد اقتحام مقر لهم بجانب المدرسة الإعدادية في الحي الشمالي لبلدة المزيريب والاشتباك المباشر معهم كما تمت مصادرة أسلحتهم الفردية.

وأجرت القوى الأمنية العام الماضي عمليات أمنية بالتعاون مع وحدات من الجيش ومجموعات محلية وأهلية في العديد من بلدات ريف درعا الغربي والشمالي وفي حي طريق السد أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم (داعش)، كان من بينهم متزعم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي المعروف باسم سيف بغداد، والذي قُتل خلال العملية الأمنية في مدينة جاسم في الـ 15 من أكتوبر الماضي.

المصدر: سانا