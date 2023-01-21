21-01-2023
لا تمديد للعطلة الإنتصافية للمدارس
أعلنت وزارة التربية السورية استكمال خطة العام الدراسي(2022-2023)، حيث يبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثاني صباح الأحد 22 كانون الثاني 2023 ولغاية يوم الثلاثاء 16 أيار 2023 في جميع مدارس ورياض الأطفال العامة والخاصة بمحافظات الجمهورية العربية السورية.
وتكون بداية الامتحانات الانتقالية في 17 أيار 2023 ولغاية 25 منه، وتبدأ امتحانات شهادات التعليم الأساسي والثانوي بكافة فروعها يوم الاثنين 29 أيار 2023 لتستكمل بذلك أيام الفصل الدراسي الثاني التي تتكون من 83 يوماً.
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