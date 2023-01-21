القاعدة الأمريكية في التنف بمرمى الطائرات المسيرة

استهدفت ثلاث طائراتٍ مسيّرة قاعدة أميركية في منطقة "التنف" جنوب سوريا قرب الحدود الأردنية والعراقية، اليوم الجمعة، لكن لم تقع إصا.بات بين الجنود الأميركيين.

واعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، عن إسقا.ط طائرتين مسي.رتين وإصابة الثالثة، مما أدى إلى جرح اثنين من المجموعات المس.لحة المدعومة أمريكياً، وفقاً لوكالة "رويترز".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون": "لا إصابات في صفوف الق.وات الأميركية في التنف، والمسيّرات هي إي.رانية".

وفي 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، استهدف صار.وخان قو.ات التحالف الدولي في شرق سوريا من دون أن يوقعا خسائر، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي.

وذكرت القيادة في بيان، أن صار.وخان استهدفا قو.ات التحالف في موقع دعم تتخذه داخل حقل "كونيكو" للغاز.

وأشار البيان إلى أن اله.جو.م لم يسفر عن إصابات أو أضرار في القاعدة، أو في ممتلكات التحالف، فيما لم توجه الق.وات الأميركية اتهاماً إلى أي جهة.

ويقع حقل غاز "كونيكو" في منطقة سيطرة ق.وات سوريا الديمقر.اطية في ريف دير الزور الشرقي، ويضم قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

ولفت البيان إلى أن قو.ات سوريا الديم.قراطية التي يقودها مقا.تلون أكر.اد زارت موقع إطلاق الصو.اريخ، وعثرت على صا.روخ ثالث لم يتم إطلاقه.

وتعرضت ق.واعد أميركية في شمال وشرق سوريا لاستهداف متكرر، خلال الأشهر القلية الماضية.

وتنتشر قو.ات التحالف الدولي وأبرزها القو.ات الأميركية، في مناطق نفوذ الق.وات الكردية وحلفائها في شمال شرق وشرق سوريا.