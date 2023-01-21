الكشف عن جريمة قتل بحق فتاتين في جـرمانا

كشفت وزارة الداخلية السورية عن مرتكب جريمة قتل بحق فتاتين في جـرمانا حصلت في العام 2013 مؤكدة أنها ألقت القبض على القاتل.

"الداخلية" وفي التفاصيل التي نشرتها على صفحتها الرسمية "فيسبوك" قالت إنه "في العام 2013 وقعت جريمة قتل بحق فتاتين في مدينة جرمانا من قبل شخص مجهول لاذ بالفرار حينها إلى مكان مجهول مستغلاً الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك في القطر".



وأضافت إنه "من خلال المتابعة المستمرة في البحث عن مرتكبي الجرائم تمكنت شرطة منطقة قدسيا في ريف دمشق من إلقاء القبض على الفاعل وتبين أنه يدعى (زياد . ب) وتم تسليمه إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق كونه مطلوب لديهم بجريمة القتل المذكورة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتـل الفتاتين المذكورتين في محلة جرمانا في العام 2013 بإطلاق النار عليهما من مسدس حربي بسبب خلافات شخصية مستغلاً الأوضاع التي كانت سائدة حينها وهروبه إلى منطقة قدسيا التي كانت تتواجد فيها مجموعات مسلحة".

وأوضحت أن التحقيقات مازالت مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.