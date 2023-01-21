إلقاء القبض على امرأة (خمسينية) تُهرّب أشخاص إلى مناطق العصابات الإرهابية المسلـحة في ادلب

توافرت معلومات لدى إدارة الأمن الجنائي حول قيام امرأة بارتكاب عمليات نصب واحتيال على المواطنين عن طريق الاتصال بهم وطلب تحويل رصيد بمبالغ مالية كبيرة.

وبعد تقصي المعلومات قامت إدارة الأمن الجنائي بإلقاء القبض عليها وتبين أنها تدعى (غزوة . ك) عمرها / ٥٠ / عام، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على استخراج شرائح خليوية وإرسالها إلى مناطق تتواجد فيها العصابات الإرهابية المسلـحة بمحافظة ( إدلب ) لقاء المنفعة المادية ليتم استخدام هذه الشرائح بعمليات نصب واحتيال على المواطنين.

حيث دخلت إلى مناطق تتواجد فيها المجموعات الارهابية في محافظة حلب بعام 2022م عن طريق شخص لقاء مبلغ وقدره مليوني ليرة سورية وتعرفت هناك على شخص يعمل بمحل بيع أجهزة خليوية طلب منها استخراج شرائح خليوية من محافظة حلب وإرسالها إلى محافظة ادلب مقابل مبالغ مالية ليتم استخدام هذه الشرائح بعمليات نصiب واحتـ.iيال على المواطنين وقام بتزويدها بخمسين بطاقة شخصية لهذه الغاية وقامت هي باستخراج / 91 / شريحة خليوية بموجب هذه البطاقات وإرسالها إليه.

كما اعترفت باشتراكها مع شخص متواري بعمليات تهـ.iريب أشخاص إلى تلك المناطق في محافظة ادلب لقاء مبالغ مالية بالدولار الأمريكي وبتحري منزلها ضبط فيه خمسين بطاقة شخصية و/ 91 / غلاف شريحة خليوية وإيصالات بمبالغ مالية وشحن بضائع باسمها وعثر في جوالها على محادثات تثبت تورطها بذلك.

مازالت التحقيقات مستمرة معها لكشف جميع المتورطين في القضية، وسيتم تقديمها إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية