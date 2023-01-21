الصين تتقدم بـ1200 طلب لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يحيى زكريا، إن بلاده تلقت أكثر من 1200 طلب من شركات سياحة صينية لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر، عبر رحلات شركته.

وأضاف زكريا خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة في مطار القاهرة، أن الخطوط الجوية ترحب دائما بنقل كل الأفواج السياحية من مختلف أنحاء بلدان العالم لزيارة مصر.

وقال زكريا إنه اعتبارا من آذار المقبل سيكون هناك زيادة في تشغيل رحلات "مصر للطيران" لتبلغ 13 رحلة جوية إلى المدن الصينية، مع تقديم كل التسهيلات للمسافرين بين البلدين.

وسيتم تشغيل 7 رحلات جوية إلى مدينة جوانزو، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى هانزو، في إطار عملية التشغيل المنتظم كما كانت قبل الجائحة، بحسب المسؤول المصري.