20-01-2023
الكشف عن مرتكب جـ.ريمة قـ.تل بحق فتاتين في جـرمانا قبل عشرة سنوات
في العام 2013 وقعت جـ.ريمة قـ.تل بحق فتاتين في مدينة جرمانا من قبل شخص مجهول لاذ بالفرار حينها إلى مكان مجهول مستغلاً الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك في القطر. ومن خلال المتابعة المستمرة في البحث عن مرتكبي الجـ.رائم تمكنت شرطة منطقة قدسيا في ريف دمشق من إلقاء القبض على الفاعل وتبين أنه يدعى (زياد . ب) وتم تسليمه إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق كونه مطلوب لديهم بجـ.ريمة القـ.تل المذكورة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قـ.تـل الفتاتين المذكورتين في محلة جرمانا في العام 2013 بإطـ.ـلاق النـ.ار عليهما من مسـ.دس حـ.ربي بسبب خلافات شخصية مستغلاً الأوضاع التي كانت سائدة حينها وهروبه إلى منطقة قدسيا التي كانت تتواجد فيها مجموعات إر.هـابية مسلـ.حة. مازالت التحقيقات مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل. وزارة الداخلية السورية
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