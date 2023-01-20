ممثلة للسيدة الأولى أسماء الأسد.. الدكتورة شعبان تبدأ زيارة إلى طهران

بدأت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران ممثلة للسيدة الأولى للجمهورية العربية السورية أسماء الأسد، وذلك على رأس وفد من السيدات السوريات بدعوة من الدكتورة جميلة سادات علم الهدى عقيلة الرئيس الإيراني، للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات في كافة المجالات، الذي سيبدأ أعماله غداً في طهران.

ويشارك في المؤتمر نحو 400 شخصية من أكثر من 80 دولة من السيدات الناشطات والمؤثرات في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعلمية والتكنولوجيا، إضافة إلى 17 مشاركة على مستوى السيدات الأول من مختلف الدول الآسيوية والأوروبية والأمريكية.



كما يهدف المؤتمر إلى تنمية قدرات النخب النسائية المؤثرة على المستويين الوطني والدولي، وتشبيك المساعي المشتركة لدعم المرأة وتطورها في إيران والعالم، وتعزيز التواصل بين النساء الفاعلات من مختلف الدول والقارات، للارتقاء بوضع المرأة ودورها والاهتمام بشؤونها في مختلف المجالات.

وكان في استقبال الوفد سفير سورية لدى طهران الدكتور شفيق ديوب وعقيلته وأعضاء من السفارة، ومن الجانب الإيراني حسن شاه حسيني رئيس الدائرة الثانية لشؤون آسيا وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية والسيدة بهاره مقيمي پور خبيرة الشؤون السورية في الوزارة.