عالمة سورية بمعهد “ماساتشوستس” تحل لغزاً عجز عنه العلماء

قادت العالمة السورية “دينا القتابي” فريقاً بحثياً في معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا في الولايات المتحدة إلى حل لغز عجز عنه العلماء لأعوام طويلة، حيث حققت إنجازاً علمياً لا مثيل له في مجال أنظمة الذكاء الصناعي وتوظيفها في اكتشاف أحد الأمراض قبل الإصابة به.

وأصبحت العالمة السورية “دينا القتابي” حديث وسائل الإعلام والصحافة في الولايات المتحدة بعد قيادتها فريق من الباحثين لتطوير نظام ذكاء صناعي بإمكانه الكشف عن مرض “باركنسون” قبل الإصابة به بفترة معينة.



وبحسب التقارير فإن حل لغز هذا المـ.ـرض في وقت مبكر قبل الإصابة به من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تطوير علاجات غير مسبوقة لهذا المرض.

وحول آلية عمل نظام الذكاء الصناعي للكشف عن المرض، فإن هذا النظام يعمل على فحص أنماط التنفس ليلاً لدى الأشخاص الذين يوجد شكوك بأنهم مصابون به، وذلك لتشخيص الإصابة بالمـ.ـرض ومدى شدته.

وفي حديث لوسائل الإعلام، ذكرت العالمة السورية “دينا القتابي” أن الكشف المبكر عن المـرض من شأنه أن يكون أمراً حاسماً يساهم في السيطرة على الأعراض بشكل كبير وتخفيف معاناة المرضى.

وبالنسبة للتوصل إلى الابتكار الجديد، أفادت العالمة السورية أنها وفريق البحث استخدمواً جهازاً لاسلكياً طورته “القتابي” بنفسها قبل 9 أعوام لمراقبة حالة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة.

وأضافت أن هذا الجهاز يسمح بمراقبة ضـ.ـربات القلب وأنماط التنفس والأمور المتعلقة بهما، وذلك عبر إرسال إشارات لاسلكية يرسلها الجهاز وترتد عن أجساد الأشخاص المـ.ـرضى.

ووفقاً للعالمة فإنه وبالاعتماد على الذكاء الصناعي يقوم الجهاز بجمع البيانات اللازمة وتحليلها، ومن ثم يخرج بنتائج تحدد فيما إذا كان الشخص مريضاً بالبارنكسون ومدى تقدم حالة الإصـابة.

وأكدت التقارير أن الابتكار الجديد سيساهم في تسارع التجارب السريرية حول هذا المرض وطرق العلاج منه، لاسيما أن الجهاز الذي طورته “القتابي” لا يحتاج لأي عملية جراحية.

ويتيح الجهاز الذي قامت العالمة السورية “دينا القتابي” إمكانية فحص المرضى في بيئة طبيعية غير مجهدة دون الحاجة إلى الجراحة.

الجدير بالذكر أن “دينا القتابي” عالمة سورية مولودة في دمشق عام 1971، وتحمل إجازة في الهندسة الميكانيكية والكهربائية وتابعت دراستها في أمريكا ونالت هناك شهادة الماجستير والدكتوراه في علوم الحاسوب من معهد “ماساتشوستس”.

وتشغل العالمة السورية حالياً منصب أستاذة فـ.ـي قسم الهنـدسة الكهربائية وعلوم الحاسب في معهد “ماساتشوستس”، كذلك تتولى منصب مديرة مركز “ماساتشوستس” للشبكات اللاسلكية والحوسبة المتنقلة.