العراق بطل خليحي 25

الشوط الأول انتهى عراقيا بهدف إبراهيم بايش عند الدقيقة الرابعة والعشرين وفي الشوط الثاني تهيأ أبناء الرافدين للتتويج ولكن منتخب السلطنة أدرك التعادل من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة عبر صلاح اليحيائي بعدما أضاع زميله جميل اليخمدي ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والثمانين.

وفي التمديد سجل المضيف عبر أمجد عطوان من جزاء في الدقيقة 115 ولكن عمر المالكي أعاد المباراة إلى نقطة الصفر في الدقيقة 119 وعندما اعتقد المراقبون أن المباراة في طريقها للترجيح سجل مناف يونس هدف الترجيح لتكون واحدة من المباريات الدراماتيكية خليجياً واللقب الرابع للعراق بعد 1979 و1984 و1988.

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