400 جهاز إنارة بالطاقة البديلة في شوارع اللاذقية

أكد محافظ اللاذقية عامر اسماعيل هلال خلال حضوره جلسة مجلس المحافظة الثالثة ضمن الدورة العادية الأولى للمجلس التي كانت حاضرة فيها، أنه سيتم المباشرة خلال الأيام القليلة القادمة بتركيب 400 جهاز إنارة بالطاقة البديلة في عدد من أحياء المدينة وضواحيها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ورداً على تساؤلات الأعضاء حول إنجاز مشفى جبلة الوطني واعطال جهاز الطبقي المحوري في مشفى القرداحة، أوضح هلال أن رئاسة الحكومة مهتمة بإنجاز المشفى، حيث تم رصد اعتمادات تتجاوز 6 مليارات ليرة لهذه الغاية وتنسيق الأعمال بين الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن أعمال الإكساء الداخلي في المشفى بمراحله النهائية.

ولفت إلى الحرص على صيانة الأجهزة النوعية في المشافي لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، وأنه تم التواصل مع وزارة الصحة فيما يتعلق بأجهزة الطبقي المحوري وغيرها من الأجهزة، لمتابعة أعمال الصيانة المطلوبة لها.

كما أكد هلال متابعة المحافظة وحرصها لتطبيق نظام التتبع الإلكتروني GPS على وسائط النقل كافة، ومعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق على بعض الخطوط بالتنسيق مع الجهات المعنية من محروقات والشركة المنفذة، والإسراع بالتركيب وتطبيق التقنية على جميع خطوط النقل بالمحافظة.

وحول واقع تنفيذ المشاريع، ذكر أن الشركات العامة تتصدى للمشاريع وفق الاختصاص وبمفاضلة بين الشركات، مع وجود بعض الحالات التي يتم تكليف فيها بعض الشركات لتنفيذ مشاريع بشكل إسعافي مع الحرص على تأمين جبهات عمل للشركات العامة كافة.