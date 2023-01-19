روسيا تحسم الجدل بشأن مفاوضاتها مع أوكرانيا

نفى القائم بأعمال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، تصريحات المسؤولين الأوكرانيين، حول مناقشة مزعومة بين موسكو وبروكسل لتسوية النزاع في أوكرانيا “بالصيغة الكورية”.

النفي جاء بعدما أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، عن أن بلاده تلقت عروضاً للدخول في تسوية للأزمة الأوكرانية، وفقاً لسيناريو تسوية الأزمة الكورية.

وقال في تصريح لصحيفة “إزفيستيا”، نشر اليوم الخميس، إنه “لا توجد أي اتصالات بين ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن التسوية الأوكرانية، وذلك ليس فقط في سياق الصيغة الكورية، بل لا توجد مفاوضات لتسوية على الإطلاق”.

أتى ذلك بعد تصريح آخر للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد فيه أيضاً أن التصريحات حول “الصيغة الكورية” محض كذب، وفقا لوكالة “نوفوستي”.

وبينما تحدث دانيلوف حول أن الدبلوماسيين الروس بعثوا بإشارات إلى السياسيين الأوروبيين بأن موسكو “مستعدة للتنازلات شرط تثبيت الوضع الراهن”، نفى المسؤول الروسي الأمر تماماً.

وسبق أن قال المسؤول الأوكراني في حديث تلفزيوني: “يعرضون علينا حالياً، تسوية وفقا للنموذج الكوري. أي وفقاً لما يسمى بـ “خط العرض 38″ المعروف. أي في هذا الطرف، يعيش أوكرانيون من هذا الصنف، وهناك يتواجد أوكرانيون من صنف آخر. أعلم على وجه اليقين أن أحد الخيارات التي يمكنهم تقديمها لنا، هو خيار خط العرض 38”.

يذكر أن نزاعاً كان انتهى بين سيول وبيونغ يانغ عند خط العرض الـ38 وهو خط التماس عام 1953، حيث انتهت الحرب في شبه الجزيرة الكورية بعد تقسيمها إلى شمال وجنوب.

وكانت روسيا أعلنت أواخر العام الماضي، عن استعداد قيادتها وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، على أن يتنازل الأوكران عمّا ضمته موسكو من أراض مؤخراً.

في حين ترفض كييف الأمر تماماً، وتشترط انسحاب القوات الروسية من جميع أراضيها.