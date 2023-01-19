للمرة الثانية خلال شهرين.. حالات تسمُّم بشرب المتة في طرطوس
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي خبراً حول استقبال مشفى الباسل في طرطوس أشخاصاً تسمموا بشربهم المتة مع سكر.
وذكر المدير العام للهيئة العامة لـ"مشفى الباسل" في طرطوس، أنه بالفعل وصل شابان إلى قسم الإسعاف بشكوى تسمم بسبب تناولهما مادة مجهولة.
وأضاف أن الفرق الطبية أجرت غسيل معدة للشابين، وجرى إعطاؤهما الأدوية الإسعافية اللازمة وقبولهما بالقسم المختص في المشفى ومراقبتهما، ومن ثم تم تخريجهما من المشفى بعد تماثلهما للشفاء تماماً.
وأشار إلى أن إدارة المشفى أعلمت "مخفر الشرطة" الموجود داخل المشفى لمتابعة التحقيقات اللازمة.
الجدير بالذكر أن حالة التسمم هذه تعد حالة التسمم الثانية خلال شهرين في طرطوس، حيث تعرض في تشرين الثاني الماضي عاملان في مجبل الخدمات الفنية لحالة تسممم بعد تناولهما مشروب المتة مع السكر.
وخلال الفترة الماضية، تفاقمت أزمة الغلاء في سورية، لتلقي بظلالها على معيشة السوريين بكل تفاصيلها، من مأكل ومشرب وملبس، لتصل أخيراً إلى المشروب المفضل لفئة واسعة منهم (المتة).
وعادة ما تنقطع المتة من الأسواق لفترات ثم تعود لتباع بسعر أعلى، ورغم اختلاف أسعار أنواعها فإنه يبقى متقارباً. لكن أخيراً اختفت المتة من نوع "بيبوري" من الأسواق بسبب بيع الموردين لها بـ 7000 ليرة للعبوة الواحدة، أي 21 ألفاً للكيلو الواحد.
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