الإعلام الألماني يراجع علاقة وزير الدفاع الجديد بروسيا 

تنهمك الصحافة الألمانية في فحص أرشيف وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، الذي من المقرر أن يتسلّم منصبه رسمياً اليوم الخميس.

وبعد الحرب الأوكرانية، باتت العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معياراً رئيساً في اختيار سياسيين لمناصب قيادية في الاتحاد الأوروبي.

في ألمانيا، ما أن أعلن الاسم الجديد لوزير الدفاع، حتى سارعت الصحافة إلى نبش أرشيفه، ومدى علاقته بروسيا ورئيسها، ووجدت أن ثمة صلات من نوع ما.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن بوريس بيستوريوس كان انتقد سابقاً العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في أعقاب ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم.

ووجدت الصحافة في أرشيفه حواراً قديماً أجرته معه صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" عام 2018، إذ قال بيستوريوس، آنذاك، إن العقوبات المفروضة على روسيا تضر بألمانيا.

وتحدثت الصحافة الألمانية عن لقاءات جمعت بيستوريوس في أوقات سابقة مع دبلوماسيين روس، حيث كان عضواً في مجموعة الصداقة الألمانية الروسية قبل حلها في نيسان الماضي.

كما قاد البحث الإعلامي إلى تصريحات أشار فيها وزير الدفاع الجديد إلى تدشين توأمة بين مدن روسية وألمانية.

وأشارت صحيفة بيلد إلى أن عددًا من أعضاء فرع ولاية ساكسونيا السفلى للحزب الاشتراكي الديمقراطي "الذي ينتمي له الوزير الجديد" يؤيدون العلاقات الدافئة مع روسيا.

وتساءلت الصحيفة: "هل عين المستشار أولاف شولتس رجلاً لحقيبة الدفاع يقلل من أهمية التهديد الذي يمثله بوتين؟"، خصوصاً أن الوزارة هي التي تقرر نوعية وكميات السلاح الذي ينبغي أن تقدمه ألمانيا لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يتسلم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "62 عاماً" وثيقة تعيينه من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الخميس، ليؤدي عقبها اليمين الدستورية في البرلمان الألماني "بوندستاغ".