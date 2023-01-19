انتحار طالب ماجستير في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق

19-01-2023

انتحار طالب ماجستير في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق

أقدم شاب يبلغ من العمر 37 عاماً على الانتحار من مبنى كلية العلوم بجامعة دمشق في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء 17/1/2023.

وروى عميد كلية العلوم السياسية الدكتور محمد حسون تفاصيل حادثة الانتحار قائلاً: “إن كلية العلوم تتألف من 3 أبنية (A-B-c) ومبنى العلوم السياسية هو c، أما المبنى B تابع لقسم البيولوجيا وهو ملاصق للمبنى الخاص بنا”، مشيراً إلى أن الشاب ذهب لهذا المبنى ورمى نفسه من الطابق الخامس إلى بهو البناء.

وبين د.حسون أن الطالب يدرس في كلية العلوم السياسية دراسات عليا (ماجستير) قسم العلاقات الاقتصادية ويبلغ من العمر 37 عاماً، موضحاً أنه عند سؤال أساتذته عنه أجمعوا أنه طالب يحتذى به وبأخلاقه وليس له أي مشاكل مع طلاب قسمه.

وأضاف حسون أنه وبعد التحقيق لمعرفة سبب انتحار الشاب تبيّن أنه كانت تجمعه علاقة عاطفية مع إحدى زميلاته وعندما تقدم لها رفضه أهلها فأقدم على الانتحار.

وكان عميد كلية العلوم السياسية الدكتور محمد حسون، أكد أنه بعد وقوع الحادثة مباشرة تم الاتصال بالهلال الأحمر ونقله إلى مستشفى المواساة ولكنه وصل مفارقاً للحياة.

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