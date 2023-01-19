مباحثات سعودية أممية حول سوريا 

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأربعاء، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، جهود المملكة والأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش مؤتمر "دافوس" الاقتصادي العالمي 2023 في سويسرا مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويأتي اللقاء في خضم التقارب المستمر بين كل من الإمارات العربية وتركيا مع الدولة السورية برعاية روسية، مع معلومات عن وجود تواصل بين دمشق والرياض تمّ من خلال زيارة وزير الخارجية الإماراتي الأخيرة إلى دمشق.

وقبل أيام سمحت سوريا بالاستيراد من السعودية عبر بيان مكتوب معمم، قرأه مراقبون بأنه "قرار اقتصادي يحمل في طياته تفاهماً سياسياً بين الدولتين".

وتأتي هذه المعطيات بالتوازي مع اجتماعات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في العراق، ما ينعكس إيجاباً على العلاقة بين دمشق والرياض، بحسب المراقبين.