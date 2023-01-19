عبدي يتوقع عملية عسكرية تركية في شهر شباط

قال مظلوم عبدي زعيم ميليشيا “قسد” إنه “يتوقع شن تركيا عملية عسكرية ضدهم في مدينة عين العرب خلال شهر شباط المقبل”.

“عبدي” وفي مقابلة مع صحيفة “المونيتور” أوضح أنه “يأخد تهديدات تركيا على محمل الجد”، وحث أنقرة على “اختيار السلام لا الحـرب”.

وقلل عبدي من حقيقة أنه والعديد من الشخصيات في المناصب القيادية في قسد كانوا في حزب العمال الكردستاني، قائلا إنه “سوري كردي” ومعني بمستقبل سوريا.

وتابع “يجب على تركيا ألا تعاقب أكراد سوريا بسبب فشل محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني”.

إلى ذلك، قال “عمر تشيليك” المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” في مؤتمر صحفي إن بلاده “ليست قوة احتلال في سوريا بحسب موقع “تي آر تي خبر”.

وأضاف “تشيليك”، إن “التهديد الأول والحقيقي للجانب السوري، هو تهديد المنظمات” الإرهـ.ـابية” وليس تركيا”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، “إبراهيم كالن” أكد الأحد أن “ تركياتريد الأمن على حدودها، وأن الجيش التركي لن يُهاجم أبداً الدولة السورية أو المدنيين السوريين”.

