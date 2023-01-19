أمريكا تجهّز لحزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

19-01-2023

أمريكا تجهّز لحزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على حزمة ضخمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولون إنه من المحتمل أن يصل مجموع المساعدات إلى 2.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضمن لأول مرة ما يقرب من 100 مركبة قتالية من طراز "سترايكر" وما لا يقل عن 50 مركبة مدرعة من طراز "برادلي".

وتهدف المساعدات بحسب المسؤولين، إلى منح القوات الأوكرانية حرية بالتحرك بسرعة أكبر وأمان على الخطوط الأمامية في الحرب مع روسيا.

ومن المتوقع صدور إعلان المساعدات هذا الأسبوع عندما يجتمع قادة الدفاع من الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى في ألمانيا لمناقشة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن المساعدات يمكن أن تشمل أيضاً صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

في مقابل ذلك، نقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين، قولهم إن القوات الروسية تعزز دفاعاتها في باخموت وسوليدار، حيث يقومون بحفر الخنادق وزراعة الألغام، تحضيراً لهجوم أوكراني معاكس.

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