على ذمة مسؤول سوري: انفراجات ستخفض مدة رسالة البنزين

كشف مدير التشغيل والصيانة في الشركة السورية لتوزيع وتخزين المشتقات البترولية “عيسى عيسى” أن “واقع المشتقات النفطية في تحسن تدريجي منذ بداية العام وذلك بعد وصول التوريدات وبدء تكريرها في مصفاة بانياس التي توقفت لفترة نتيجة توقف التوريدات”.

“عيسى” أوضح أن واقع مادة #البنزين كان صعباً في الشهر الأخير من العام الماضي واضطرت الوزارة لزيادة مدة الرسالة نتيجة انخفاض التوريدات وبالتالي التراجع بالإنتاج، مبيناً أنه نتيجة الانفراجات التي حصلت الآن أصبحت كمية التوزيع للمحافظات 3 ملايين ليتر يومياً.

وبحسب عيسى فإن “هذه الانفراجات ستنعكس على واقع رسالة البنزين وتقلل من مدة انتظارها وصولاً لمدة 10 أيام للسيارات الخاصة خلال الفترة القادمة في حال استمرار التوريدات وانتظامها”.

مدير التشغيل والصيانة أشار أن “وزارة النفط مستمرة في مساعيها ببذل كل الجهد للاستمرار بتنفيذ العقود بما يسهم في استمرار عمل المصافي وبذلك زيادة الإنتاج بما ينعكس إيجاباً على المواطنين، مؤكداً أيضاً أن نسبة التحسن حالياً وصلت إلى 75 % في المازوت والبنزين عما كانت عليه في السابق”.

وبين عيسى أنه منذ الرابع من الشهر الحالي بدأت الانفراجات في توزيع المحروقات وتمت زيادة مخصصات المحافظات على دفعات والزيادات في المخصصات مستمرة لمختلف القطاعات.