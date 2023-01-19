رفع أسعار جمركة الموبايلات في سوريا للمرة الثانية خلال شهر !!

استغرب عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة في سوريا، رفع أسعار الجمركة للمرة الثالثة دون إعلان رسمي.

وفي رصد لتعرفة جمركة بعض الأجهزة، ارتفعت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس لـ 6 ملايين و343 ألف (كانت سابقاً 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية).

أما بالنسبة لأجهزة السامسونغ وبحسب ما تم رصده أصبحت تعرفة جمركة جهاز Samsung Not 20 Ultra بحدود 5 مليون و568 ألف (كانت 5 مليون و173 ألف ليرة سورية).

كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى 917 ألف ل.س (بعد أن كانت 728832 ألف ليرة سورية).

وذكر عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة أن رسالة الجمركة السابقة جاءت مع تنويه الأسعار قابلة للتغيير بعد نهاية يوم 18 من الشهر الجاري.

واللافت أن رفع أجور الجمركة لم يقابله أي إعلان رسمي من قبل وزارة المالية كما اقتضت العادة حينما يتم تعديل أجور جمركة الهواتف المستوردة.

إذ تعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها رفع جمركة الموبايلات دون إعلان رسمي، حيث تم رفع أجورها في المرة الأولى خلال شهر أيلول 2022 دون أي إعلان رسمي أيضاً وللمرة الثانية في مطلع شهر كانون الثاني الحالي 2023.

وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزم بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية التي يمكن الاستعلام عنها من خلال طلب رمز USSD *134# على الجهاز المراد الاستعلام عنه.

وفي تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة المالية الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20% إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل.

حيث سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.