أسعار ساخنة للشاي.. هل سيبحث المصريون عن مشروب جديد؟!

بادرت أشهر شركات الشاي المصرية، إلى رفع أسعار منتجاتها للمرة الثانية في أقل شهرين، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه.

وجاء ذلك في وقت توقعت مؤسسة دولية، ارتفاع إنفاق المصريين على الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، بنحو 16% خلال العام الجاري.

وذكر تقرير حديث صادر عن “#فيتش_سوليوشنز”، إن إنفاق المصريين على المشروبات غير الكحولية سيرتفع بمتوسط سنوي خلال الفترة المقبلة، بنحو 14.2% حتى نهاية 2026.

ويعتمد المصريين على الشاي والقهوة خلال يومهم حتى أصحبت عادة أصيلة، وأصبحت أشبه بالمزاج لديهم، ويصل متوسط استهلاك الفرد سنوياً 0.9 كيلو غرام وفقاً لإحصائيات دولية، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكاً للقهوة، بكمية 273 مليار لتر من الشاي والقهوة خلال 2021 بقيمة تجاوزت 5 مليار جنيه.

وفقاً لبيان حكومي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تستورد مصر كامل استهلاكها من الشاي، حيث بلغت واردات مصر من الشاي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي إلى 231 مليون دولار، وينطبق الأمر على القهوة.

وفي هذا الوقت، تتزايد المخاوف لدى أصحاب مزاج الشاي والقهوة من نقص في السلع، مع الارتباك في حركة الاستيراد والتصدير وارتفاع الدولار.

ورفعت شركة شاي العروسة أسعار منتجاتها للمرة الثانية في أقل من شهرين، لتصل الزيادة إلى 276 جنيهاً في الكرتونة، ومن المقرر تطبيق الزيادة الجديدة خلال أيام على المنتجات في الأسواق.

ووفقاً لمعلومات التجار، فإن شركة شاي العروسة رفعت كيلو الشاي إلى 148 جنيهاً بدلاً من 125 جنيهاً، على أن ترتفع سعر العبوات الصغيرة 40 جراماً بنحو 7 جنيهات وفقاً لتسليم الشركة، وكانت الشركة رفعت سعر الشاي في كانون الأول الماضي.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية: أن مخزون الشاي في مصر يكفي لمدة 13 شهراً و7 أيام، خلافاً للإفراجات التي تتم في الموانئ المصرية.

وقال أيضاً: إنه لا يوجد ما يبرر ارتفاع أسعار البن والشاي في ظل وجود احتياطي مرتفع من السلعتين وتوافرهم في الأسواق.

وتطرح وزارة التموين المصرية، كميات كبيرة من الشاي ضمن منظومة التموين وبالمجمعات الاستهلاكية، في محاولة لتهدئة أسعار الشاي والمنتجات الاستراتيجية.