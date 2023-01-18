من شروط تبني الطفل "مجهول النسب" أن يكون الزوجان من نفس الدين

18-01-2023

من شروط تبني الطفل "مجهول النسب" أن يكون الزوجان من نفس الدين

أوضح المحامي كنان المصري أن المرسوم الذي صدر مؤخراً و الخاص بحماية ورعاية الأطفال مجهولي النسب ، بإلحاق الطفل لدى "أسرة بديلة" عن مؤسسة الرعاية الخاصة ، لكن بشروط ، أولها أن يكون عمره دون السابعة ، وأيضاً يجب أن يكون الزوجان يحملان الجنسية السورية ومتَّحدان في الدين وأن يكون عمرهما فوق  الـ 30 و لم يبلغ الـ 55 سنة ، وأن لايكون محكوم عليهما بجناية أو جنحة.

- أَلزم القانون المشافي باستقبال الطفل مجهول النسب وإجراء كافة الفحوصات اللازمة له وتنظيم تقرير طبي بحالته ، وإذا كان سليم صحياً  يتم تسليمه خلال 48 ساعة إلى "بيوت لحن الحياة" ، حيث يتم اختيار اسم مناسب وتنظيم شهادة ولادة نظامية في السجل المدني ، ويتم اعتباره سوري ومسلم مالم يثبت خلاف ذلك ، علماً أنه يُعتبر المكان الذي عُثِر عليه فيه هو مكان الولادة. 

- يُحظر على السجل المدني و "بيوت لحن الحياة"  الدلالة على الشخص أنه مجهول النسب بأي من الوثائق الرسمية المتعلقة به ، حيث يبقى الموضوع سري حفاظاً على سلامته النفسية وكي يمارس حياته الطبيعية كأي مواطن سوري.

- اذا ادَّعى شخص أن طفل من "بيوت لحن الحياة" ابنه ، يجب أن يرفع دعوة ويقدم كافة الإثباتات ، لكن لايتمكن من أخذ الطفل حتى يحصل على حكم قضائي.

- القانون الجديد للأحوال الشخصية اعتبر تحليل الـ DNA  من وسائل إثبات النسب ، لكن لم يعتبرها وسيلة قاطعة.

ارابيسك

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