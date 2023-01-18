السماح للمصدرين باستيراد موادهم الأولية من حصيلة القطع الأجنبي من دون المرور بالمنصة
أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق غزوان المصري في تصريح لـ "الوطن" التوصل مع اللجنة الاقتصادية إلى عدة قرارات من شأنها خدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد السوري عموماً، وتخفيف معاناة الصناعيين حيث بات بإمكانهم استيراد موادهم الأولية من حصيلة تصديرهم من دون العودة أو المرور من خلال المنصة. وقال المصري : إن المباحثات مع اللجنة الاقتصادية أثمرت بصدور قرار يسمح للمصدر أن يستورد ١٠٠ /١٠٠ من حصيلة القطع من دون الرجوع إلى المنصة، ويكتفي فقط بإبلاغ المصرف المركزي مصطحباً كتابا من غرفة الصناعة تثبت ملكيته للبضاعة المصدرة وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي لديه مهلة ستة أشهر ليستورد مواده الأولية. وأضاف المصري : إن القرار سيسمح أيضاً للصناعيين الذين لديهم عدة طلبات استيراد لمواد أولية ويتعاملون مع المنصة أن يسددوا ٣٠٪ فقط من قيمة المستوردات إلى المنصة وبات يحق لهم اعتبارا من يوم غد تحرير عدة طلبات على أن يستكملوا تسديد ٧٠٪ بعد شهر واحد من إدخال البضاعة. وسينص القرار على أنه في حال تخلف المستورد عن التسديد خلال مهلة الشهر يتم إيقاف باقي طلبات التمويل التي تقدم بها.
الوطن
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