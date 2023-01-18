زيارة سرية.. وفد أمني من دولة عربية في مقر الشرطة “الإسرائيلية”

كشف وسائل إعلام عبرية، عن زيارة وفد أمني من دولة خليجية إلى “إسرائيل”، بدون أن يحدد موقع الزيارة.

ونقلت الوسائل العبرية مساء الثلاثاء أن وفداً يترأسه اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام لمملكة البحرين وصل إلى “إسرائيل” في زيارة رسمية واجتمع بالمفوض العام لشرطة “إسرائيل”.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بحريني حول الزيارة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان شركة طيران الخليج البحرينية عن تقديم خصومات على الرحلات الجوية من المنامة إلى تل أبيب، احتفالاً بفوز منتخب البحرين في منافسات كأس الخليج المقامة في مدينة البصرة العراقية.

وفي 2020 وقّعت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، على اتفاقية أبراهام للتطبيع مع “إسرائيل”، برعاية الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب.

ومنذ توقيع ما أطلق عليه “الاتفاق الإبراهيمي” شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الخليجيين وتل أبيب تنامياً ملحوظاً بعد توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية بالعديد من القطاعات، حيث ارتفع التبادل التجاري بين تل أبيب والمنامة إلى 6.5 مليارات دولار العام الماضي، وهناك رحلات طيران مباشرة بين الجانبين.

وتتفاوض المنامة وتل أبيب من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما، حيث من المتوقع أن تسهم في إزالة الحواجز بطريقة تسمح بتوسيع التجارة بين الطرفين إلى معدلات أكبر، واتفقت البحرين وإسرائيل، نهاية تشرين الأول الماضي، على توقيع تلك الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري.