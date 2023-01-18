السماح للمدارس والروضات الخاصة في سورية باستيراد ميكروباصات لنقل الطلاب

سمحت الحكومة للمدارس والروضات الخاصة التابعة لمديريات التربية باستيراد ميكروباصات لنقل الطلاب.

ولتخفيف الضغط على وسائط النقل العامة، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح للمنشآت التعليمية الخاصة (مدارس-روضات) التابعة لمديريات التربية في المحافظات باستيراد ميكروباصات سعة /14/ راكباً عدا مقعد السائق كحد أدنى، شريطة أن تكون جديدة وغير مستعملة ولم يمض على سنة صنعها أكثر من /4/ سنوات، عدا سنة الصنع وبعد الحصول على إجازة الاستيراد وأن تكون عاملة على البنزين.

وتضمنت التوصية ضرورة إرفاق الثبوتيات اللازمة وكتاب من وزارة النقل يبين عدد وسائط النقل المسجلة باسم الجهة صاحبة الطلب سواء كانت (معفاة-غير معفاة) من الرسوم والضرائب وأن يكون العدد والسعة متناسباً مع عدد الطلاب المسجلين بالنقل حصراً وفق قوائم مصدقة أصولاً من مديريات التربية

B2B