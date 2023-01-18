إلقاء القبض على شاب أقدم على طعن فتاة قرب دوار عدن مقابل مشفى سويد .

عند الساعة 17.30 من تاريخ 2023/1/18 اعلم قسم شرطة الرمل الشمالي في اللاذقية بإقدام شخص على طعن المدعوة (الين - ف) مواليد 2003 ثلاث طعنات بأداة حادة وذلك بالقرب من دوار عدن مقابل مشفى سويد .

على الفور توجهت دورية من القسم الى المكان وتم إسعاف الفتاة إلى مشفى تشرين الجامعي ودخولها غرفة العمليات وحالتها حرجة، وتم إلقاء القبض على الفاعل ويدعى ( سليمان- ر ) مواليد 2000 وبالتحقيق الأولي اعترف باقدامه على طعنها بسبب وجود خلافات بينهما .

التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة ،وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً.

وزارة الداخلية السورية