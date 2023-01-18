قمة عربية مصغرة .. على ماذا اجتمعوا ؟

انعقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، قمة عربية مصغرة جمعت قادة الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، إلى جانب الأردن ومصر، وبحثت ملفات عدة، أبرزها الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستضاف رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد لقاءً "تشاورياً" مع كل من سلطان عمان هيثم بن طارق، وعاهل البحرين حمد بن عيسى، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان إماراتي رسمي، يهدف اللقاء، الذي عقده القادة في العاصمة أبوظبي تحت عنوان "الازدهار والاستقرار في المنطقة"، إلى "ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولهم الشقيقة في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة، وذلك عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي".

وقال البيان الإماراتي إنّ القادة بحثوا خلال لقائهم "العلاقات الأخوية بين دولهم ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء"، كما "استعرضوا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة".