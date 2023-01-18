الصين: أمريكا تنهب سوريا

دعت الصين الولايات المتحدة إلى إعطاء الشعب السوري والمجتمع الدولي معلومات كاملة عن سرقتها للنفط، حسبما نقلت وكالة شينخوا الرسمية عن متحدث باسم الخارجية الصينية أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث الصيني"وانغ ون بين" خلال مؤتمر صحفي: "لدينا تقارير تفيد بأن الوجود العسكري الأمريكي غير القانوني في سوريا، استخدم 53 ناقلة لسرقة موارد نفطية من سوريا ونقلها إلى القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.

وأضاف: "وفقاً للأرقام الرسمية للحكومة السورية، فإن أكثر من 80 بالمئة من إنتاج النفط السوري اليومي تم تهريبه بشكل غير قانوني من جانب الجيش الأمريكي في النصف الأول من عام 2022".

وأشار وانغ بين إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، استخدم الجيش الأمريكي 60 ناقلة وشاحنة لتهريب النفط والقمح السوريين، مضيفا أن اللصوصية الأمريكية تفاقم أزمة الطاقة والكارثة الإنسانية في سوريا.

ولفت وانغ بقوله: "إن حق الشعب السوري في الحياة يُدهس بلا رحمة من جانب الولايات المتحدة".

وقال إن مستوى الجشع الأمريكي في سرقة الموارد من سوريا مذهل مثل "سخائها" في تقديم مساعدات عسكرية في كثير من الأحيان بمليارات أو حتى عشرات المليارات من الدولارات.

وسواء أعطت الولايات المتحدة أو أخذت، فإنها تُغرق دولا أخرى في فوضى وكوارث، وتجني الفوائد من أجل هيمنتها ومصالحها الأخرى. هذه هي نتيجة ما يسمى بـ "النظام القائم على القواعد" في الولايات المتحدة، بحسب وانغ.

وقال: "نحث الجانب الأمريكي على تقديم تقرير كامل للشعب السوري والمجتمع الدولي عن سرقته النفطية، والتوقف عن دهس سيادة القانون الدولي وخرق القواعد الدولية".