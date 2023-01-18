اغتيال قائد الدفاع الوطني في تلبيسة

18-01-2023

اغتيال قائد الدفاع الوطني في تلبيسة

نعى الدفاع الوطني في “حمص” وريفها قائد قطاعه في “تلبيسة”، الشاب “رامي أحمد رحال”، الذي أُغتِيل صباح الإثنين.

جاء الإعلان على صفحة الدفاع الوطني الرسمية في فيسبوك، التي اكتفت القول بأن “يد الغدر” استهدفته صباح اليوم. دون أن تكشف المزيد من التفاصيل حول الحادثة.

وقال الصحفي “وحيد يزبك”، من خلال منشور له في فيسبوك، إن وفاة “رحال” جاءت بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة. وكان والده رئيس مجلس مدينة “تلبيسة” السابق “أحمد رحال” قد تم اغتياله بالطريقة ذاتها في تشرين الأول العام الماضي.

يذكر أن محافظة “درعا” تتصدر حوادث الاغتيال في “سوريا”، والتي غالباً ما تستهدف مسؤولين محليين أو عرابي المصالحات.

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