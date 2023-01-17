لماذا ترفض بريطانيا تقديم دبابات متطورة إلى أوكرانيا ؟!

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، باتريك ساندرز، اليوم الثلاثاء، أنّ تقديم بريطانيا دبابات “تشالنجر 2” إلى #أوكرانيا “سيضعف مؤقتاً الجيش البريطاني”.

وأضاف ساندرز، في بيان، أنّ “تسليم هذه الموارد سيضعف الجيش البريطاني لفترة معينة.. لا شك في ذلك”.

يُشار إلى أنّ الأوساط العسكرية في بريطانيا تعدّ تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة هذه كدعوة إلى وزارة الدفاع لتعويض الوسائل التي يتم منحها لأوكرانيا، وإلى وزارة المالية لتخصيص أموال في هذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعلن في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كانون الأول الماضي، عزم بريطانيا إمداد كييف بدبابات من طراز “تشالنجر-2″ومنظومات مدفعية أخرى.

يأتي ذلك في وقت ذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، بأن هناك بوادر أزمة في الجيش البريطاني، على خلفية استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وبحسب مقال للكاتب والمؤرخ العسكري #ماكس_هاستينغز، فقد “تراجع مخزون وزارة الدفاع البريطانية من الأسلحة والمعدات العسكرية، نظراً إلى تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، على الرغم من تخصيص 24 مليار جنيه إسترليني إضافية إلى ميزانية الوزارة” وفق تعبيره.

يذكر أن الدول الغربية تقدّم إلى كييف مساعدات عسكرية ومالية وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما تندد موسكو بتدفّق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، وتعتبر أنّ هذه الأسلحة تطيل أمد الحرب وتشعلها.