17-01-2023
من مقابلة مع نجم هوليود جون مالكوفيتش
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ما هي المتعة التي تشعرك بالذنب ؟
• أن أجلس ولا أفعل شيئاً.
-ما هي أثمن ممتلكاتك ؟
• دب محشو أعطاني إياه إبني "لوي" وعلاقة مفاتيح هدية من ابنتي "آماندين".
-ما الذي يجعلك تعيساً ؟
• عندما أرى الناس متيقنين من أمور أنا شخصياً أشك فيها ولا تقنعني.
-ما هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحسّن حياتك ؟
• أن يتمكن أحد من إيقاف هذا العصر الحديث وكل معلوماته وأخباره التي تندلق في وجهك ودماغك دون أي فائدة.
-كيف تريد أن يتذكرك الناس بعد رحيلك ؟
• أريد أن يتذكرني أصدقائي بأنني كنت صديقاً جيداً أو على الأقل مسلّي، لا أريد أن يتذكرني أشخاص لا أعرفهم.
عن صحيفة الغارديان البريطانية
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