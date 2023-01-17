من مقابلة مع نجم هوليود جون مالكوفيتش

ما هي المتعة التي تشعرك بالذنب ؟

• أن أجلس ولا أفعل شيئاً.

-ما هي أثمن ممتلكاتك ؟

• دب محشو أعطاني إياه إبني "لوي" وعلاقة مفاتيح هدية من ابنتي "آماندين".

-ما الذي يجعلك تعيساً ؟

• عندما أرى الناس متيقنين من أمور أنا شخصياً أشك فيها ولا تقنعني.

-ما هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحسّن حياتك ؟

• أن يتمكن أحد من إيقاف هذا العصر الحديث وكل معلوماته وأخباره التي تندلق في وجهك ودماغك دون أي فائدة.

-كيف تريد أن يتذكرك الناس بعد رحيلك ؟

• أريد أن يتذكرني أصدقائي بأنني كنت صديقاً جيداً أو على الأقل مسلّي، لا أريد أن يتذكرني أشخاص لا أعرفهم.

عن صحيفة الغارديان البريطانية