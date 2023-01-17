من مقابلة مع نجم هوليود جون مالكوفيتش

17-01-2023

من مقابلة مع نجم هوليود جون مالكوفيتش

 ما هي المتعة التي تشعرك بالذنب ؟ 
• أن أجلس ولا أفعل شيئاً.  

-ما هي أثمن ممتلكاتك ؟ 
• دب محشو أعطاني إياه إبني "لوي" وعلاقة مفاتيح هدية من ابنتي "آماندين". 

-ما الذي يجعلك تعيساً ؟
 • عندما أرى الناس متيقنين من أمور أنا شخصياً أشك فيها ولا تقنعني.

 -ما هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحسّن حياتك ؟
 • أن يتمكن أحد من إيقاف هذا العصر الحديث وكل معلوماته وأخباره التي تندلق في وجهك ودماغك دون أي فائدة.  

 -كيف تريد أن يتذكرك الناس بعد رحيلك ؟ 
• أريد أن يتذكرني أصدقائي بأنني كنت صديقاً جيداً أو على الأقل مسلّي، لا أريد أن يتذكرني أشخاص لا أعرفهم.  

 عن صحيفة الغارديان البريطانية

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