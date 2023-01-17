الصحة ترفع أسعار الأدوية المحلية

17-01-2023

الصحة ترفع أسعار الأدوية المحلية

عدلت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة أسعار الأدوية وبررت هذا التعديل بأنه يأتي “بناءً على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي الصادرة بتاريخ 2/1/2023 إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق نرفق لكم ملف تعديل أسعار الأدوية المحلية.

ونشرت المديرية عبر صفحتها الرسمية على “فسبوك” رابطاً يتضم الأسعار المعدلة.

وكان المجلس العلمي للصناعات الدوائية طالب، برفع أسعار الأدوية بنسبة 152%، للحفاظ على عجلة الإنتاج في المعامل وتجنب تفاقم أزمة الدواء الحالية.

يذكر أن وزارة الصحة رفعت أسعار الأدوية في أواخر العام الماضي لنحو 22 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22-26%، والزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات، وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع، وبعض أدوية الغدة الدرقية، وبعض أدوية الكورتيزون.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...