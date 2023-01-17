الصحة ترفع أسعار الأدوية المحلية

عدلت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة أسعار الأدوية وبررت هذا التعديل بأنه يأتي “بناءً على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي الصادرة بتاريخ 2/1/2023 إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق نرفق لكم ملف تعديل أسعار الأدوية المحلية.

ونشرت المديرية عبر صفحتها الرسمية على “فسبوك” رابطاً يتضم الأسعار المعدلة.

وكان المجلس العلمي للصناعات الدوائية طالب، برفع أسعار الأدوية بنسبة 152%، للحفاظ على عجلة الإنتاج في المعامل وتجنب تفاقم أزمة الدواء الحالية.

يذكر أن وزارة الصحة رفعت أسعار الأدوية في أواخر العام الماضي لنحو 22 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22-26%، والزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات، وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع، وبعض أدوية الغدة الدرقية، وبعض أدوية الكورتيزون.