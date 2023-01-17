كونوا على الموعد.. مع منخفض متوسط الفعالية نهاية الأسبوع القادم

ذكر المتنبئ الجوي “محمد طول” أن الجو بين الصحو والغائم جزئياً إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية وبعض المناطق الشمالية والوسطى، مع فرصة لهطل الأمطار خاصة على تلك المناطق.

وبيّن “طول” أن درجات الحرارة ترتفع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، فيما يكون الجو بارداً ليلاً، محذراً من تشكل الضباب في أغلب المناطق ليلاً وخلال ساعات الصباح، وحدوث الصقيع في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبيّن “طول” أن حالة الاستقرار الجوي تستمر 72 ساعة، لتستقبل البلاد منخفضاً جوياً متوسط الفعالية نهاية الأسبوع القادم.

ولفت المتنبئ الجوي “طول” أن معدلات الهطولات المطرية جيدة في المنطقة الجنوبية، إنما سجلت في باقي المناطق أقل من معدلاتها.

شام إف إم