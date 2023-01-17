وصول نواقل نفط وغاز جديدة لـ ميناء بانياس

بدأت أزمة المحروقات بالانفراج بالتزامن مع وصول العديد من النواقل النفطية البلاد، حيث كشف مصدر في مصفاة بانياس،عن وصول ناقلتي غاز ومازوت إلى مصب بانياس النفطي.

وبيّن المصدر أن ناقلة الغاز محملة بـ2000 طن غاز منزلي، فيما تبلغ حمولة ناقلة المازوت 8000 طن، مشيرا إلى أنه سيتم تفريغها بعد الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز العمليات البحرية اللوجيستية وفقاً للأصول الزمنية والفنية المتبعة.

وأكد المصدر، أن ورود النواقل تباعاً إلى ميناء بانياس يؤمن استمرارية عمل المصفاة، ويؤمّن احتياجات السوق المحلية وتوزيع المشتقات النفطية إلى المحافظات حسب المخصصات المحددة لكل منها.

وأوضح المصدر لموقع "أثر برس" المحلي، أن وصول ثلاث نواقل غاز منذ بداية العام الحالي، سيخفض مدة الانتظار لاستلام أسطوانة الغاز المنزلي بموجب البطاقة الذكية.

في السياق، ذكرت شركة محروقات، أنه تم زيادة كميات المازوت والبنزين الموزعة على المحافظات تدريجياً منذ بداية العام حيث وصلت إلى أكثر من 5 مليون ليتر من المازوت و3 مليون ليتر من البنزين يومياً بنسبة 75% تقريباً، ما أدى إلى تحسن ملحوظ بواقع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، مشيرة إلى أن التحسن مستمر مع انتظام التوريدات واستمرار عمل المصافي واستقرار إنتاجها.

يذكر أنه كانت وصلت الأسبوع الماضي، ناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام، وناقلتا غاز طبيعي حمولتهما أكثر من 4000 طن، ميناء بانياس النفطي.

وكانت البلاد عاشت أزمة محروقات هي الأكثر قساوة منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث تسببت بشلل في الإنتاج لكثير من القطاعات، كما أدت لارتفاع كبير بالأسعار وأزمة نقل حادة