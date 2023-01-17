تغييرات جوهرية في الجيش الروسي!

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع قادة أركان أفرع القوات المسلحة الروسية مسألة إجراء تغييرات في الجيش وزيادة عديد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون عسكري.

وبحسب بيان الوزارة “عقد وزير الدفاع الروسي، كجزء من العمل في التجمع المشترك لقوات العملية العسكرية الخاصة، اجتماعاً مع نواب وزير الدفاع، والقادة الأعلى للقوات المسلحة الروسية، وأفرع القوات المسلحة الروسية بشأن تنفيذ قرار الرئيس الروسي بزيادة عدد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون عسكري”.

وقال شويغو إن “مثل هذه التغييرات، التي ستحتاج أيضاً إلى أن تكون متزامنة مع توريد الأسلحة وبناء البنية التحتية اللازمة، من المقرر إجراؤها بين 2023 و2026”.

وأضاف أنه “من أجل ضمان زيادة عديد الجيش الروسي، سيتم إيلاء اهتمام خاص لمسألة ضمان توفير المعدات في الوقت المناسب، إضافة إلى زيادة مدافن النفايات في المناطق العسكرية القائمة والأراضي الروسية الجديدة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن “وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تفقد مقر تجمع قوات “فوستوك”، حيث استمع إلى تقرير من قائد المجموعة، الفريق #رستم_مرادوف، وقادة التشكيلات في المناطق الرئيسية”.

يذكر أنه في وقت سابق، اقترح شويغو زيادة عديد أفراد القوات المسلحة الروسية، وأشار إلى أن روسيا “تواجه تحالفاً غربياً مع استمرار تدفق الأسلحة والخبراء لأوكرانيا… الغرب يسعى لابتزاز روسيا وإطالة أمد الأعمال القتالية في أوكرانيا” وفق تعبيره.

ويوم أمس، استهدفت القوات الروسية، مستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية في الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى مستودع للمعدات العسكرية الخاصة بفوج تابع للقوات الخاصة الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا.

يأتي ذلك بعدما اعترفت القوات الأوكرانية بخسارتها مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل.