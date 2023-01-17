17-01-2023
وزير التربية »: لاتمديد لفترة العطلة الانتصافية والطلاب سيعودون لمدارسهم يوم الأحد القادم
نفى وزير التربية الدكتور دارم الطباع ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نية الوزارة من تمديد فترة العطلة الانتصافية، مؤكداً أنها مجرد إشاعات
مضيفاً : لو كانت الأخبار المتداولة صحيحة كانت أعلنتها الوزارة على موقعها الرسمي بشكل مباشر.
وأكد الوزير طباع بأن الطلاب سيعودون إلى مدارسم وفق ماهو محدد وذلك يوم الأحد القادم.
و خلال الأيام الماضية ومع قرب انتهاء فترة العطلة الانتصافية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار عن نية وزارة التربية بإصدار قرار لتمديد عطلة المدارس لمدة أسبوع.
غلوبال
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