"نحن السكان الاصليين لأميركا نعرف الصمت. لسنا خائفين منه. في الواقع ، بالنسبة لنا ، الصمت أقوى من الكلمات.

لقد دربونا شيوخنا على طرق الصمت ، وسلموا هذه المعرفة لنا. ان نلاحظ، ان نسمع، ومن ثم نتصرف، هذا ما كانوا يقولون لنا ، تلك كانت طريقة عيشنا.

بينما انتم، عكس ذلك تماما. تتعلمون من خلال الكلام. وتكافؤن الأطفال الذين يتحدثون أكثر في المدرسة. في حفلاتكم ، تحاولون جميعكم التحدث في نفس الوقت. في عملكم ، تعقدون دائمًا اجتماعات يقاطع فيها الجميع بعضهم ويتحدث الجميع خمس أو عشر أو مائة مرة. وتسمون ذلك "حل لمشكلة". وعندما تكونون في غرفة وهناك صمت، تشعرون بالتوتر. يجب ملء المكان بالأصوات. لذلك تتحدثون بشكل إلزامي ، حتى قبل أن تعرفوا ماذا ستقولون.

اخواننا البيض يحبون المناقشة. حتى أنهم لا يسمحون للشخص الآخر بإنهاء الجملة. يهمون دائما بالمقاطعة. بالنسبة لنا نحن الهنود ، يبدو هذا كأنه سلوك سيء أو حتى غباء. إذا بدأت الحديث ، فلن أقاطعك. سوف أستمع. ربما سأتوقف عن الاستماع إذا لم يعجبني ما تقوله ، لكنني لن أقاطعك.

عندما تنتهي من التحدث ، سأحسم ما قلته ، لكنني لن أخبرك أنني لا أوافقك إلا إذا كان الأمر مهمًا. خلاف ذلك ، سأظل هادئًا وسأذهب بعيدًا. لقد أخبرتني كل ما أريد معرفته. ليس هناك ما يمكن قوله. لكن هذا الامر ليس كافيا لغالبية البيض.

يجب على الناس اعتبار كلماتهم بذور. يجب أن تزرعهم ، ثم تسمح لهم بالنمو في صمت. علمنا شيوخنا أن الأرض تتحدث إلينا دائمًا ، لكن يجب أن نصمت لسماعها.

فهناك الكثير من الأصوات غير أصواتنا. أصوات كثيرة ... "

روايات لاكوتا لإيلا ديلوريا (1889-1971)



آنجيل دير