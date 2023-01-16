وهم الملكية و التملك و السيادة  

جميع ما تراه و تعرفه و تمسكه و تدركه علي كوكب الأرض هو ملكا للكوكب و ليس ملكك بما فيهم انت شخصيا

- موبايلك ليس ملكك لانه ملك لكوكب الارض و الذي يتكون من عناصر و خامات و معادن و مواد استخرجت منها مثل:

البلاستك: منتج ثانوي من النفط الخام



الزجاج: من رمال الصحاري



المعادن: مثل الفضة و الحديد و النيكل و النحاس و الكروم و الليثيوم و السيليكون و الالومنيوم و الزنك … الخ

- العقارات و الأراضي بكل انواعها و اشكالها و احجامها و مساحتها ليست ملكك اطلاقا و لا ملك اي شخص و لكن اخترع البشر نظام المقايضة و نظام العقود الاجتماعية و وضعوا شروط وهمية تخيلية من امخاخهم ان قطعة الارض هذه ملك لشخص ما و هي ليست ملك ل انسان او حيوان او اي كائن حي اخر

- الأموال التي تمتلكها ليست ملكك فهي تتكون من قطن و كتان و بلاستيك او معدن و كلها مواد و عناصر من كوكب الارض قام البشر بزراعتها و استخراجها و معالجتها بحيث تكون علي شكل دولار او اي عملة معدنية اخري من فضة او ذهب و اعطاها لك بشر اخرين مقابل بضع حركات من عضلات و أعصاب و خلايا جسمك

- انت نفسك ايها الإنسان جسمك حاليا لا تملك منه اطلاقا اي شئ, و جسمك تم تكوينه و تجميعه من مواد كيميائية و عناصر و معادن من كوكب الارض:

انت تتكون من (اكسجين ، كربون ، هيدروجين ، نيتروجين، كالسيوم، فسفور ) و التي تشكل 99% من كتبك جسمك

باقي العناصر ( 1٪؜ ):



بوتاسيوم ، سلفر، صوديوم ، كلروين، ماغنسيوم و بعض المركبات الاخري

بكل بساطة انت مركب كيميائي يمشي و يتحرك و يفكر و يتكاثر و يعيش و يموت بشكل طبيعي و عادي علي كوكب الارض و بعد وفاتك ستعود نفس العناصر السابق ذكرها الي الكوكب مرة اخري مثل اي كائن حي آخر و تسترد كل ما حصلت عليه اثناء رحلة عيشك و ظهورك بالصدفة و بدون هدف علي كوكب الارض!

- زوجتك او ابنائك او اي شخص او حيوان اخر تعتقد انك تملكه بشكل او اخر سواء بعقد او شهادة ما ليسو ملكك اطلاقا و لكن ملك لكوكب الارض للابد.

- سيارتك، دراجتك، مجوهراتك، سفينتك ، طائرتك، غواصتك ، سلاحك النووي ، اي منتج تتخيله صنعة و جمعه البشر ليس ملكك او ملك غيرك اطلاقا

- كوكب الارض نفسه لا يملك نفسه و لكنه تكون بشكل عشوائي صدفي عبثي مثل الانسان من بقايا غبار انفجار نجوم ضخمة عملاقة ( سوبر نوفا ) منذ مليارات السنين

الخلاصة :

يعيش و يموت البشر علي كوكب الارض و هم يتوهمون و يتخيلون أنهم أسياد و أصحاب كوكب الارض و يتملكونه و لكنهم لا يعلمون او يدركون انهم مجرد ضيوف لفترة قليلة من الزمن و أن كوكب الارض هو من يمتلكهم جميعا للأبد

محمد رمضان