97 ضبطاً تموينياً و70 مليون ليرة غرامات للمخالفين بحماة اليوم

نظمت حماية المستهلك بحماة اليوم الإثنين نحو 97 ضبطاً بحق المخالفين في أسواق حماة.



وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود، أن من تلك الضبوط 17ضبطاً بحق فعاليات وأصحاب الحرف المهنية : " الكامل لصناعة الأجبان ، المقداد ، الحيدر ،مطعم أبو خالد ، العلاء ، مطعم الأصدقاء ، مطعم البابا ،تشكن فادي ،مطعم اورانتوس ،مطعم توب شيف ،مطعم ريم البوادي ،مركز سلمية للأجبان ، مطعم العائلة، مطعم لانا ،مطعم العبير ، مسرح وصالة أفراح ، فروج العلي " ، وذلك لارتكابهم مخالفة استجرار 391 أسطوانة من الغاز الصناعي رغم توقف المنشآت عن العمل ، والاتجار بها بالسوق السوداء ، وتم وتغريمهم بنحو 58 مليون ليرة .

وأوضح أن الدوريات نظمت نحو 80 ضبطاً بحق باعة وتجار ارتكبوا مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار للمواد الغذائية وغير الغذائية، وتم تغريمهم بنحو 12 مليون ليرة.

