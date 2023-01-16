بعد غياب 40 عاماً.. جهاز “ووكمان” يعود للأسواق

بعد أكثر من 40 عاماً من طرح أول جهاز “ووكمان” للبيع، أعلنت “سوني” طرح “Walkman NW-A306″، الذي يشبه إلى حد ما الجهاز الذي وقع الملايين في حبه سابقاً.

وهذا الجهاز يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ليحمّلوا الموسيقا أو يشغلوها “أونلاين”، من خلال المواقع والتطبيقات المتخصصة، مثل “يوتيوب” و”سبوتيفاي”، كما يحتوي الجهاز على شاشة تعمل باللمس مقاس 9.14 سم، إضافة إلى أزرار على الجانب حتى يتمكن المستخدمون من تغيير مستوى الصوت أو تبديل الأغنيات دون الحاجة إلى إخراج الجهاز من جيوبهم.

ويعمل “NW-A306” على نظام “أندرويد” ويتيح الوصول إلى بعض التطبيقات الأساسية، بما في ذلك تطبيقات الموسيقى المهمة ومتصفح “غوغل كروم”.

وقالت “سوني” عن جهازها الجديد: “استمتع بصوت عالي الجودة من مشغل الموسيقى الأنيق.. الذي يتيح لك تنزيل وتشغيل المزيد من الموسيقى التي تحبها”.