إعادة تأهيله بسبب مشكلة إنشائية.... التصميم النهائي لساحة السبع بحرات لم يعتمد بعد

نفى رئيس مجلس محافظة دمشق محمد إياد الشمعة ما يتم تداوله عن القيمة الإجمالية لتأهيل ساحة السبع بحرات والمحددة بـ 5 مليارات ليرة حسب ما يشاع.

وأكد الشمعة في سياقه أن التصميم لم يعتمد بشكل نهائي، علماً أن المحافظة لن تتكلف بأي مبلغ مادي والكلفة الإجمالية تقع على عاتق الشركة الخاصة المتبرعة.

وخلال رده على مداخلات أعضاء مجلس المحافظة، بيّن مدير الدراسات الفنية معمر دكاك بين أن الساحة فيها مشكلة إنشائية وكانت تتسبب بتسرب كميات كبيرة من المياه، ما يؤثر على البنى التحتية للساحة من كوابل كهرباء.

وبحسب دكاك، خاطبت المحافظة كل من جامعة دمشق ونقابة المهندسين، وتم الاطلاع على الحلول المعمارية لهذه الساحة وتم اختيار أحد هذه الحلول وسيتم عرضه قريباً وبشكله النهائي.

الوطن أون لاين