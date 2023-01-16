الأعلاف في سوريا.. تستورد بسعر المركزي وتباع بالسوداء !

سجلت أسعار الفروج ارتفاعاً جديداً ليصل سعره اليوم إلى 16 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد منظف وعلى ما يبدو أن هذه المادة قد خرجت كلياً عن قاموس مشتريات المستهلك السوري.

عضو “لجنة مربي الدواجن” في سوريا حكمت حداد أوضح أن “ارتفاع سعر الدولار الذي أدى بدوره إلى ارتفاع سعر العلف فأصبح العلف ذو تكاليف باهظة الثمن، فالمسؤولين عن استيراد الأعلاف بسعر المركزي، لكن ما يحصل أنهم يبيعوه بسعر السوق السوداء دون أي مراقبة حكومية”، مشيراً إلى أن التسعير يتم بحسب قانون العرض والطلب.

وبيّن أن “الارتفاع المستمر في اسعار المواد العلفية الرئيسية لقطاع الدواجن والتي تشكل حوالي 85 % من تكاليف الإنتاج، سوف تقود الى زيادة أسعار لحم الفروج مما يشكل ضغطاً إضافياً على المستهلك وخفض نصيب المواطن من منتجات الدجاج”.

ولفت إلى أن “المعطيات على أرض الواقع تؤكد تراجع حجم التربية، وخروج اعداد جديدة من المربين من حلقات الإنتاج مع كل موجة جديدة بارتفاع اسعار مدخلات الانتاج وما تتركه من خسائر على المنتجين”.

وأضاف إن “كل المطالبات التي تم رفعها سابقاً والحديث عنها لم تتحقق، ولم تعد مجدية، متوقعاً أن ما يحدث هو اعتراف بعدم القدرة على حل مشاكل المربين، وأن كل ما يحدث يشير إلى أن قطاع الدواجن يحتضر”.

وبين “حداد” أن سعر كيلو علف الصويا وصل إلى 7500 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو الذرة الصفراء إلى 3400 ليرة سورية للمستوردة، بينما البلدية أرخص بألف ليرة أيّ بـ 2400 ليرة سورية، علماً أن الذرة البلدية لا تقبل التخزين لأكثر من شهر، وإلا فتصاب بالعفن، وتباع علفاً للأغنام حينها بسعر قدره 1400 ليرة سورية.

كيوستريت