بوتين يرد على توقعات الغرب حول الاقتصاد الروسي

في تصريح تلفزيوني لوسائل محلية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الوضع الاقتصادي في روسيا مستقر، وإنه أفضل كثيرا من التوقعات.

وصرح بوتين قائلا: “الوضع في الاقتصاد مستقر… أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضا ما توقعناه نحن”.

وأضاف: “البطالة عند مستوى تاريخي منخفض، والتضخم أقل مما كان متوقعاً، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي”.

وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد الروسي بأكثر من 10 %، أظهرت البيانات أن الاقتصاد الروسي انكمش في الربع الثالث من العام الماضي بنحو 4 %، وذلك بعد انكماشه بنسبة 4.1 % في الربع الثاني.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9 % في 2022، فيما يتوقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 %، قبل أن يستأنف الاقتصاد نموه في 2023.

وفي وقت سابق قال الرئيس فلاديمير بوتين: إننا سنواصل تنفيذ البرامج والخطط الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع.

وأضاف بوتين خلال أول اجتماع حكومي في العام 2023، أن الاقتصاد الروسي، وكذلك الأنظمة المالية والمصرفية في البلاد، في حالة مستقرة.

وأشار إلى أن روسيا حققت عائدات إضافية بقيمة 200 مليار روبل من صادرات النفط والغاز، وتسمح هذه الأموال بحل القضايا الضرورية، وفقا لوكالة “تاس”.

وأوضح أن من أولويات عمل الحكومة الروسية هو زيادة الأجور الحقيقية للمواطنين والحد من الفقر.

وتابع: “يجب العمل على تشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوماً بحظر بيع النفط والمنتجات البترولية للدول التي تقر حداً أقصى لسعر بيع الخام الروسي ابتداءً من شباط المقبل.

وبحسب القرار، يستمر حظر التصدير لمدة 5 أشهر تنتهي في الأول من تموز المقبل.

وقال مركز أبحاث فنلندي إن سقف أسعار النفط الروسي يكلف الكرملين 160 مليون يورو في اليوم، وسط محاولة الغرب عرقلة الجهود العسكرية الروسية في الحرب الأوكرانية.