16-01-2023
إلقاء القبض على مرتكبي جـ.ريمة قتل المغدور (أدهم) في حماة
وقعت جريمة قـتل في قرية ديمو في حماة راح ضحيتها شاب يدعى ( أدهم . ي) تولد 2003 بسبب مشاجرة حصلت بينه وبين أشخاص مجهولين ضمن أرض زراعية.
ومن خلال البحث والتحري تم الاشتباه بعلاقة المدعو (خالد . ي) وشقيقه (محمود) والمدعو (محمود . ي) تمكنت شرطة منطقة محردة وبالتنسيق مع شرطة منطقة تل سلحب في حماة من إلقاء القبض عليهم ،وبالتحقيق مع المقبوض عليهم من قبل فرع الأمن الجنائي في حماة اعترفوا بإقدامهم على قتل المغدور (أدهم) بعد التشـ.اجر معه ضمن الأراضي الزراعية في قرية ديمو بواسطة طعـ.نه بسكين كانت بحوزة المقبوض عليه (خالد) ،وذلك بسبب خلافات شخصية سابقة فيما بينهم.
تم مصادرة أداة الجريمة وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.
وزارة الداخلية السورية
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