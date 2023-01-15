إيران ترفع سعر النفط الذي تحصل عليه سورية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أن السلطات الإيرانية خفضت من نسبة تزويد النفط بأسعار رخيصة إلى سوريا.

ونقلت الصحفية في تقريرٍ لها عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا السلطات السورية بضرورة زيادة أسعار النفط الذي تحصل عليه.

وأوضحت المصادر أن إيران رفعت سعر النفط إلى #سوريا لـ 70 دولاراً للبرميل الواحد، وطالبت بالدفع مقدماً قبل الشحن.

وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وصلت إلى ميناء بانياس النفطي في محافظة طرطوس السورية، ناقلة نفط إيرانية تحمل مليون برميل نفط خام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وصول هذه التوريدات من شأنه أن يخفف من أزمة #المحروقات الخانقة، التي تمر بها البلاد منذ أسابيع.

وأشار مصدر من المصفاة إلى أن نواقل النفط والغاز ستصل تباعاً إلى مصب بانياس النفطي، بموجب اتفاق الخط الائتماني السوري – الإيراني.

ولفت المصدر إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً بتحسن واقع المشتقات النفطية في عموم المحافظات السورية، من خلال ترميم النقص الذي شهدته الأسواق، مؤخراً.

وتشهد المحافظات السورية أزمة حادة في الوقود، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها.

وأسفرت الأزمة عن توقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، مما أجبر الحكومة على إقرار عطلة رسمية لمدة أسبوع، تنتهي مع نهاية العام.