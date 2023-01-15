نجاح اختبار البنكرياس الاصطناعي على 26 متطوعاً مصاباً بداء السكري

15-01-2023

نجاح اختبار البنكرياس الاصطناعي على 26 متطوعاً مصاباً بداء السكري

نجح الأطباء البريطانيون في اختبار بنكرياس اصطناعي لتثبيت مستوى السكر والأنسولين في جسم 26 متطوعا مصابا بالنوع الثاني من داء السكري.

وتشير مجلة Nature Medecine، إلى أن تطور داء السكري بنوعيه الأول والثاني، يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي للسكر ويسبب خللا في جسم الشخص المصاب. فمثلا الشخص المـ.ـصاب بداء السكري يعاني من عدم التئام الجـ.ـروح وضعف منظومة المناعة والتهابات المسالك البولية.

ووفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقارب من 463 مليون شخص في العالم من مرض السكري بنوعيه الأول والثاني. النوع الأول تسببه أمراض المناعة الذاتية، والثاني يسببه ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مزمن.

ويعتبر الوزن الزائد أحد عوامل الخـ.ـطر الرئيسية للإصابة بالمرض. لأن ارتفاع مستوى السكر والأنسولين في الدم غالبا ما يصاحب زيادة الوزن، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى استنفاد سريع للبنكرياس وتطور النوع الثاني من مرض السكري، بحسب وكالة “تاس”.

والبنكرياس الاصطناعي الذي أختبر في بريطانيا، يراقب بصورة دائمة التغير الحاصل في تركيز السكر في جسم المريض، ويحدد كمية الأنسولين التي يجب ضخها إلى الدم، في حالة ارتفاعه بصورة حادة.

وقد أظهرت نتائج اختبار البنكرياس الاصطناعي على 26 متطوعاً مصاباً بالشكل الحاد من النوع الثاني من مرض السكري على مدى أربعة أسابيع، أنه نجح في وظيفته تماما، حيث لا حظ الأطباء استقرار مستوى السكر في دم جميع المرضى خلال 66٪ من الوقت، وهذا ما كان يحصل عليه المرضى عند حقن الأنسولين في الجسم عدة مرات في اليوم. وتبين أن طريقة العلاج الجديدة خفضت متوسط مستوى السكر في الدم بنسبة 36٪ مقارنة بحقن الأنسولين.

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