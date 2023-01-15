تطبيق نظام التتبع على ستة خطوط نقل في طرطوس

طُبّق نظام التتبع GPS على ثلاثة خطوط جديدة في مدينة طرطوس صباح اليوم بعد أن استكملت محافظة طرطوس كل الإجراءات اللازمة لذلك والخطوط هي:

خط المشفى - الصناعة الذي يعمل عليه / 132/ميكروباص وخط الرادار - العريض - مرفأ والذي يعمل عليه /99/ ميكروباص وخط الإنشاءات الذي يعمل عليه/ 104/ ميكرو باصات.

وذكرت المحافظة على صفحة مكتبها الإعلامي أن هذه الخطوط تضاف إلى الخطوط التي تربط مدينة طرطوس بكل من :(الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد والثانوية الزراعية) والتي تم تطبيق نظام التتبع GPS عليها الشهر الماضي.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل "آصف حسن" بيّن ان العمل جارٍ دون توقف عملاً بتوجيهات محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل لإجراء كل ما يلزم لتطبيق نظام التتبع على أكبر عدد ممكن من الخطوط بأسرع وقت لما يحققه من ضبط لواقع النقل والمحروقات اللازمة له، مع اعطاء الأولوية للخطوط التي تعاني من الازدحام.

وكشف حسن أنّه خلال أيام قليلة سيتم تطبيق نظام التتبع على كل خطوط المدينة ليتم أيضاً استكمال الإجراءات اللازمة وتفعيل الخدمة على الخطوط التي تربط مدينة طرطوس بمدن المناطق الأمر الذي من شأنه تحسين واقع النقل في المحافظة.

الوطن اون لاين