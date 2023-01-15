ملكة جمال أمريكا تفوز بلقب ملكة جمال الكون

15-01-2023

ملكة جمال أمريكا تفوز بلقب ملكة جمال الكون

تُوجت "آر بوني غابرييل" وهي مصممة وعارضة أزياء ومدربة حياكة من ولاية "تكساس" الأميركية، بلقب ملكة جمال الكون، حيث أقيم نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون أمس السبت، في "نيو أورلينز" بالولايات المتحدة.

وفي لحظة الكشف عن الفائزة، أغمضت "غابرييل" عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا "أماندا دودامل"، ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها.

وعزفت الموسيقا الصاخبة، وتسلمت "غابرييل" باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة ثم توجت باللقب.

وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان "أندرينا مارتينيز"، وصيفة ثانية لـ "غابرييل".

وقال مسؤولو المنافسة إن "غابرييل" هي أول أميركية من أصل فلبيني، تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.

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