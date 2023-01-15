الأرسنال يطير بالدوري الإنكليزي

حقق الأرسنال فوزاً كبيراً خارج ملعبه على فريق توتنهام بهدفين نظيفين، وأنهى الضيف الشوط الأول متقدماً بهدفين سجل الأول مدافع توتنهام هوجو لوريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14، وسجل الثاني مارتن أوديجارد في الدقيقة 36 رافعاً رصيده من الأهداف إلى ثمانية أهداف.

وطار الأرسنال بهذا الفوز في الصدارة مبتعداً عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي بفارق ثماني نقاط بعد أن وصل رصيد الأرسنال إلى النقطة 47 وبقي توتنهام في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

وكان نيوكاسل حقق فوزاً صعباً ومتأخراً على ضيفه فولهام بهدف سجله اليكسندر ايساك في الدقيقة 89، مع العلم أن لاعب فولهام اليكسندر ميتروفيتش أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 70، نيوكاسل ارتقى إلى المركز الثالث برصيد 38 نقطة متقدماً على اليونايتد بفارق الأهداف ولعب نيوكاسل مباراة أكثر من اليونايتد، وبقي فولهام في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

وكان تشيلسي فاز على كريستال بالاس بهدف كاي هاغيرتز في الدقيقة 64، فصار تشيلسي عاشراً وله 28 نقطة، وكريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

الوطن أون لاين